Clamoroso flop per Ante Coric con il Venlo. Il centrocampista, ceduto in prestito secco dalla Roma per una stagione, rientrerà con sei mesi d’anticipo in giallorosso. Dopo aver giocato appena 72 minuti da ottobre, il giocatore e il suo entourage, d’accordo con il club olandese, hanno deciso di separarsi come riporta ForzaRoma.info. Monchi lo aveva acquistato nel 2018 pagandolo 6 milioni alla Dinamo Zagabria.