La Roma vorrebbe trattenere Smalling il più a lungo possibile. Il club di Pallotta però non ha ancora travato un accordo con il Manchester United né sulla cifra del riscatto né per il prolungamento del prestito anche per il mese di agosto (in modo da consentire al giocatore di giocare l'Europa League con la squadra di Fonseca). Proprio per cercare di trovare un punto d'incontro, nella mattinata di mercoledì è atteso nella capitale l'intermediario Jozo Palac - atterrerà a Ciampino con un volo privato tra le 9 e le 10 - con cui si cercherà di trovare la fumata bianca per la permanenza di Smalling alla Roma. Lo riporta Teleradiostereo.