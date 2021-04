Giorno: venerdì. Data: sedici aprile. Luogo: Trigoria. Dove al cancello principale si sono presentati un procuratore e un suo socio (ex giocatore). Hanno un appuntamento con Tiago Pinto. Per parlare di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta il Romanista il serbo della Fiorentina è un giocatore che piace moltissimo al general manager portoghese. Nonostante le offerte di Commisso, Vlahovic ha deciso di non prolungare il contratto con la Fiorentina che andrà in scadenza il trenta giugno del 2023. Oltre al Milan, però ci sono almeno tre club stranieri molto interessati al serbo (uno è il Borussia Dortmund soprattutto se dovesse vendere Haaland).