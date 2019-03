Di nuovo un problema al polpaccio sinistro, l'ennesimo di una stagione orribile per Pastore che è già rimasto ai box quattro volte per fastidi muscolari. L'argentino - comunque a rischio convocazione dopo la scenata nel derby al momento dell'entrata in campo - non si è allenato oggi e domani svolgerà esami strumentali. Di sicuro non giocherà col Porto domani.



LA LITE CON DI FRANCESCO - Nel derby, inserito al 20° del secondo tempo per provare a cambiare le sorti del match, l'argentino non ha inciso e non ha avuto parole dolci per Di Francesco . Il Flaco si aspettava di entrare prima e, poco prima della sostituzione, ha gettato a terra con rabbia una pettorina e rivolto epiteti poco simpatici al suo allenatore.