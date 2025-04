Roma, nuovo infortunio per Pellegrini: salta la rifinitura, in dubbio per la Juve

. Il capitano dellaha accusato un nuovo problema fisico alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma questa sera all’Olimpico, e la sua presenza dal primo minuto è da escludere, secondo Il Corriere dello Sport., agli ordini di Ranieri, a causa del dolore, ma figura nella lista dei convocati e potrebbe accomodarsi in panchina. “Lorenzo è un giocatore di qualità, conto molto su di lui” ha dichiarato il tecnico giallorosso nella conferenza stampa, ma la presenza del suo capitano contro la Juventus è da considerarsi quantomeno in dubbio.Nel corso della partitella, durante l’allenamento di venerdì,in occasione di un contrasto duro. Un problema che gli ha impedito di partecipare alla sessione della vigilia e prepararsi nel migliore dei modi al match contro la Juventus.Pellegrini era tornato a disposizione di Ranieri in occasione della trasferta di Lecce, dopo aver saltato il Cagliari a causa della febbre. Come riferisce il Corriere dello Sport,L’obiettivo è riaverlo a disposizione dal primo minuto in vista del derby contro la Lazio, in programma domenica sera 13 aprile all’Olimpico.Lorenzo Pellegrini non sta vivendo una stagione brillante. Il capitano della Roma ha accusato diversi problemi fisici, che ne hanno condizionato il rendimento.. E per 6 volte è rimasto in panchina senza entrare. Inoltre non ha giocato né all’andata né a ritorno nella doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao.