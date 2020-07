Spunta un nuovo nome di un possibile acquirente per la Roma. E quello di Jeffrey Mallett, ma da Boston si sono affrettati a smentire l'interesse del co-proprietario della squadra di baseball San Francisco Giants e numero uno dei Vancouver Whitecaps in MLS. Mallett è un imprenditore canadese noto agli ambienti finanziari e informatici per aver ricoperto a cavallo tra gli anni '90 e 2000 il ruolo di presidente e COO di Yahoo!, il portale di servizi web fondato da David Filo e Jerry Yang. «Non lo conosco», ha risposto il presidente James Pallotta a il Messaggero quando è venuto a conoscenza del nome.