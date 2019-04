Nuovo problema per Cengiz Under, rimasto in panchina contro la Sampdoria dopo gli spezzoni con Napoli e Fiorentina: secondo Il Tempo, l'esclusione dell'esterno offensivo della Roma sarebbe dovuta a una fastidiosa lombalgia, che lo ha colpito dopo il rientro dall'infortunio. Le condizioni di Under saranno valutate nei prossimi giorni.