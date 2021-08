La Roma perde per infortunio Chris Smalling. Il difensore giallorosso ha lasciato questa mattina il campo di allenamento per un problema alla coscia sinistra e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato una lesione che sarà valutata giorno dopo giorno.



Salvo sorprese lo stop lo terrà lontano dalla sfida di esordio di questa Serie A contro la Fiorentina in programma domenica sera e lo mette a rischio anche per la seconda giornata contro la Salernitana. Il centrale inglese non è infatto nuovo a questa tipologia di infortuni e lo staff medico difficilmente ne forzerà il rientro.