L'ultimo assalto può essere quello buono. L'Al Rayyan, club del Qatar ci prova per la terza volta con Steven Nzonzi che definire esubero è poco a Roma. Dopo James Rodriguez il club arabo punta al centrocampista francese che ora potrebbe dire sì. Dopo diversi rifiuti, il francese sembra - usiamo il condizionale verso un giocatore che ha rifiutato un triennale dal Benfica che gioca la Champions - essersi convinto della destinazione e nelle prossime ore potrebbero arrivare passi in avanti verso il Qatar dove la chiusura del calciomercato è prevista il 30 settembre. Già domani il giocatore è atteso a Doha per la firma sul contratto.