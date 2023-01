Il general manager della Roma Tiago Pinto ha incontrato ieri sera il Monza per parlare di Rick Karsdorp. Il portoghese si è recato a Milano anche per avere un contatto per i brianzoli che continuano a chiedere l'olandese e sarebbero disposti anche al prestito con obbligo di riscatto. Il nodo è il ricco ingaggio del terzino.