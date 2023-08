Sfumato Scamacca e in attesa della punta, la Roma prova a non farsi sfuggire l'altro obiettivo che sembrava a un passo. In serata, infatti, Pinto ricontatterà il Psg per Renato Sanches escluso da Luis Enrique anche oggi nell'amichevole contro l'Inter. A differenza di Scamacca per il portoghese (al momento) non c'è concorrenza, ma c'è comunque fretta. Per questo la Roma vorrebbe chiudere l'affare ed evitare altre sorprese.



IL NODO - Il nodo resta la formula del prestito oneroso: il Psg vuole un riscatto quasi assicurato, la Roma tentenna visti anche i dubbi sulle condizioni fisiche di Sanches. Gli ottimi rapporti tra i due club, però, dovrebbero portare presto a un punto di incontro molto probabilmente con un obbligo da 12 milioni condizionato al 50% delle presenze del centrocampista che ha già detto sì a Mourinho. Entro la fine della settimana la Roma punta ad avere Renato Sanches in rosa.