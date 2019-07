Ieri pomeriggio c’è stato un incontro tra Milan e Fiorentina per il futuro di Veretout. Il centrocampista viola è corteggiato da settimane sia dai rossoneri che dalla Roma. A proposito dei giallorossi, oggi sarà il loro turno: ci sarà un summit tra Petrachi e Pradè per provare a sbloccare la trattativa a favore dei capitolini. L’incontro potrebbe essere decisivo in un senso o nell'altro visto che i contatti con il giocatore sono piuttosto avanzati.