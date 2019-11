In estate il ritiro dall’attività agonistica, ora anche l’addio definitivo alla Roma. Nura Abdullahi saluta il club giallorosso. Come riporta Il Tempo lo sfortunato ex terzino della Primavera giallorossa, costretto allo stop forzato dall’attività sportiva per problemi cardiaci, ha risolto il contratto che lo legava ancora fino al 2021 alla Roma. Arrivato dallo Spezia nel 2016, Nura ha chiuso la sua esperienza professionistica con 3 presenze in Serie B con la maglia del Perugia, esperienza terminata in anticipo in seguito ai problemi fisici del giovane nigeriano.