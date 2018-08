Steven Nzonzi si avvicina a grandi passi verso la prima convocazione con la Roma, lunedì sera all’Olimpico per l’esordio casalingo contro l’Atalanta. Da un paio di giorni, il gigante (è alto 1.96) francese comincia a prendere confidenza e ad allenarsi con il resto del gruppo: ieri, insieme a Fazio, Kolarov e Zaniolo, ha svolto il Mapei test, una serie di esami per indagare le risposte atletico-funzionali dei calciatori, come riporta il Corriere della Sera. L’ex Siviglia, insomma, sta accelerando i tempi per mettersi a disposizione del tecnico romanista, che quasi certamente lo convocherà per il match contro l’Atalanta.