Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista francese della Roma, in pieno periodo no, ha scelto di replicare la mossa fatta dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Da un mese il giocatore si è infatti tolto dai social per colpa delle troppe critiche e degli insulti ricevuti da parte dei tifosi per le sue prestazioni negative.