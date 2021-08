Le offerte sono arrivate ma Nzonzi finora le ha rifiutate tutte. La cessione del centrocampista ad oggi sembra impossibile. In primis il francese ha detto no al triennale del Benfica e diverse offerte dalla Liga. Poi sono arrivati i rifiuti a Championship inglese e Arabia Saudita. L’ultimo no è arrivato qualche giorno fa per un contratto triennale dal Qatar. Un’offerta economicamente importante superiore ai 3,1 mln di euro che dovrà ricevere dalla Roma fino al giugno 2022. Si registra un ultimo, timido interessamento del Marsiglia. Ma Nzonzi, che ieri ha preferito vedere il Psg che la Roma, difficilmente cambierà idea. Lo aspettano almeno 4 mesi da turista.