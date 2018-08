Ultimo allenamento per la Roma prima della rifinitura di domani in vista dell'esordio in campionato in programma domenica, alle 18 a Torino, contro i granata di Mazzarri. Di Francesco anche oggi ha potuto lavorare con l'intera rosa a disposizione tranne l'ultimo arrivato Nzonzi, al quale si e' aggiunto Bianda. Gli altri, dopo un'intensa seduta video collettiva per studiare gli avversari di domenica, hanno lavorato sul campo. Dopo la prima parte atletica, il tecnico giallorosso ha fatto diversi focus tattici per spiegare ai suoi i movimenti che vuole vedere in campo: anche se per la gara d'esordio le novità, tranne Olsen in porta, potrebbero essere solo un paio e tutte a centrocampo.