Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, spinge per andare al Lione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il francese ha trovato un accordo con l'OL, che ora prepara un'offerta da 20 milioni di euro per il club giallorosso. Lo scorso anno Nzonzi era stato pagato complessivamente 30 milioni di euro (26+4).