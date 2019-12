Messo fuori rosa dal Galatasaray per un litigio con l’allenatore, Steven Nzonzi tornerà alla base Roma per trovare una nuova sistemazione. Accostato ultimamente a Everton e Lione, il centrocampista è ambito anche in Cina. Infatti, secondo fichajes.com, tre club cinesi sarebbero interessati al francese campione del mondo.