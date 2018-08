Dopo la vittoria col Torino e la giornata di riposo ieri, oggi pomeriggio la Roma torna ad allenarsi sui campi di Trigoria: i giallorossi affronteranno l’Atalanta nella prima gara stagionale all’Olimpico. Buone notizie per Di Francesco: da oggi Steven Nzonzi comincerà ad allenarsi con il resto dei compagni. Da monitorare le condizioni di Diego Perotti, out a Torino per i postumi di una distorsione alla caviglia.