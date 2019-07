Secondo quanto riferito da Sky Sport Steven Nzonzi sarebbe finito nel mirino del Monaco. Il centrocampista francese è considerato cedibile dai giallorossi.



Da registrare come si legge sulla Gazzetta dello Sport il tentativo di scambio tra Strootman (che per tornare si ridurrebbe anche l’ingaggio pur di tornare) del Marsiglia e Nzonzi (che però è in parola col Lione). Non semplice, così come l’arrivo di Sarr del Rennes.