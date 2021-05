Steven Nzonzi non resterà al Rennes dopo il prestito di questa stagione. Il club francese non ha intenzione di riscattarlo e ritornerà a Roma. Il centrocampista, come scrive il Corriere dello Sport, ha fatto sapere di volere restare in Francia, ma nel frattempo dovrà rispondere alla convocazione per il raduno giallorosso del prossimo giugno.