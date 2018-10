Così Steven Nzonzi, autore dell'1-0 della Roma contro l'Empoli, ha parlato in zona mista dopo il match: “È stato importante portare a casa la vittoria, abbiamo iniziato con alti e bassi, in futuro potrebbero arrivare altri momenti difficili ma dobbiamo continuare a vincere e continuare su questa strada. Cambio modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1? Io ho solo ascoltato ciò che chiedeva il mister, così come i miei compagni, cerchiamo di metterle in pratica secondo le sue indicazioni e comunicando tra di noi. Qual è la vera Roma? La Roma è fatta da giocatori abituati a lottare per vincere, le stagioni sono molto lunghe e sono caratterizzate da momenti difficili, è importante reagire”.