Steven Nzonzi, centrocampista della Roma ma in prestito al Rennes, ha parlato ai microfoni di FFF riguardo la possibilità di restare in Francia anche dopo la scadenza dell’accordo: “Sono molto contento di aver riscoperto la Ligue 1 qui al Rennes. L’adattamento è stato molto semplice, ovviamente parte del merito è della lingua comune. Sono arrivato in un gruppo fantastico, c’è molto entusiasmo qui”.