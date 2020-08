La Roma si è data un obiettivo importante: racimolare non meno di 100 milioni dalla cessione dei 12 esuberi presenti in rosa. Secondo il Corriere dello Sport Dan Friedkin il cui closing per l'acquisto della società è ormai imminente, farà un autentico repulisti dell'attuale rosa e metterà sul mercato in ordine: Schick, Coric, Karsdorp, Olsen, Perotti, Pastore, Kluivert, Under, Pau Lopez, Florenzi, Bruno Peres e Juan Jesus.