La Roma si muove sul mercato e Pinto ha iniziato a dare la caccia al portiere del futuro. Svilar non ha convinto Mourinho e a giugno servirà un investimento importante. Secondo quanto riportato da Radio Radio l'obiettivo per la porta giallorossa è Carnesecchi. l gm portoghese ha inizato a trattare con l'Atalanta (proprietaria del cartellino). In estate il club bergamasco chiedeva circa 18 milioni di euro. La Roma potrebbe mettere sul piatto alcuni giovani per abbassare le pretese della Dea.