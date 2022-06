La Roma di Mourinho è alla ricerca di un sostituto dell'ormai partente Henrikh Mkhitaryan. Stando a quanto riportato da AS, l'allenatore portoghese avrebbe individuato in Rodrigo De Paul il sostituto perfetto del nazionale armeno. Il nazionale argentino, arrivato alla corte di Simeone la scorsa estate per 40 milioni, ha giocato 36 partite segnando 3 gol in questa stagione.