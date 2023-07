Obiettivo sfiorato, ma comunque con grande soddisfazione. La Roma è andata vicinissima all’obiettivo dei poco più di 28 milioni di plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno. Mancavano circa 3 milioni per ottenere il 100% e quindi dovrà pagare una sanzione alla Uefa di poco inferiore ai 5 milioni, trattenuti dall'organo calcistico europeo come parte della multa che avrebbe interessato al club, che sarebbe potuta arrivare fino a 50 in caso di sforamento dei vincoli. Scampate sanzioni a livello sportivo, come l'obbligo di limitare le liste Uefa da 25 a 23 giocatori o addirittura l'esclusione dalle coppe.



CESSIONI - Con le cessioni di Tahirovic (5,5 di plusvaneza), Kluivert (7,5), Volpato (7,5), Missori (2,5), Providence (300 mila) e Perez (circa 2) oltre ai bonus per Zaniolo infatti la Roma è arrivata a circa 26 milioni di plusvalenze nette senza perdere neppure un titolare della rosa. Negli ultimi giorni offerte per Ibanez e Zalewski erano arrivate. La società però, per evitare di cedere un pezzo pregiato in grado di frenare questo ulteriore salasso, ha deciso di pagare la multa. Ora potrà operare in maggiore libertà e passare alla fase degli acquisti oltre che a quella delle cessioni senza vincolo Uefa.