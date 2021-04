Era stato inseguito a lungo già prima di fare il grande salto nel Manchester United. Perché tutti a Trigoria riconoscono le qualità di Donny van de Beek, che resta un sogno per il prossimo mercato, scrive "La Repubblica". Un sogno destinato a restare tale se i giallorossi non centreranno la qualificazione in Champions, visto che in Inghilterra l'olandese - reduce da una negativa prima stagione in Premier - ha uno stipendio di circa 6 milioni di euro l'anno. A Manchester hanno provato a imbastire uno scambio con Zaniolo, ma anche questo resterà un sogno proibito, visto che Ryan e Dan Friedkin insieme a Pinto, dopo aver parlato con Nicolò, l'hanno blindato: è incedibile.