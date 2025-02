Roma, l’obiettivo è vincere l’Europa League per regalarsi Frattesi: la strategia

Redazione Calciomercato

Per la Roma il play off vinto giovedì sera scorso contro il Porto in Europa League è stato molto importante sia dal punto di vista sportivo, con l’obiettivo di alzare al cielo un’altra coppa europea, che dal punto di vista economico.. Senza contare che la vittoria della coppa qualificherebbe la Roma in Champions, e allora si entrerebbe in una nuova dimensione. Denaro che servirebbe anche a impostare una sessione di calciomercato importante.

- Provare a vincere l’Europa League per regalarsi un colpo da novanta sul mercato. Quale?per il centrocampista classe 1999 di proprietà dell’Inter forte della volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia del club della sua città e per il quale fa il tifo da quando era un bambino.Un punto d’incontro con l’Inter non era stato trovato anche perché il club nerazzurro era piuttosto restio a privarsi di un giocatore comunque importante per Simone Inzaghi.e spera di iniziare una nuova missione con gli incassi di un’Europa League giocata da grande protagonista.

