Non solo Wijnaldum. Dal Psg, per rinforzare la Roma di Mourinho, potrebbe arrivare anche il difensore richiesto dal tecnico. Si tratta di Abdou Diallo che il club francese ha messo da tempo sul mercato. La speranza è quella di cederlo a titolo definitivo ma fin qui solo il West Ham ha provato a parlarne in questi termini. Nelle ultime ore il club inglese ha preso tempo e così è risbucata la Roma alla quale il cartellino di Diallo (mancino) era stato già offerto durante la trattativa per Wijnaldum.



FORMULA - I giallorossi però lo prenderebbero solo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il problema, però, è lo stipendio da 5 milioni netti di Diallo. Anche in questo caso il Psg dovrebbe partecipare a parte dello stipendio. Difficile? Non troppo anche perché il club parigino ha necessità di sfoltire il monte ingaggi e liberarsi degli esuberi visto pure l'occhio severo dell'Uefa in tema di FPP.