Le grandi giocate mostrate da Albert Gudmundsson in questo avvio di stagione stanno inevitabilmente attirando sull'attaccante del Genoa le attenzioni di molti club.



Tra questi ci sarebbe anche la Roma che in vista del prossimo mercato estivo sta provando a muoversi con largo anticipo per superare l'ampia concorrenza esistente sul 26enne islandese. Ai molti club, non solo italiani, che seguono con interesse l'evoluzione di Gudmundsson si sarebbero dunque aggiunti anche i giallorossi. A riportarlo è la rivista spagnola Relevo.



Gudmundsson ha finora realizzato sette reti tra campionato e Coppa Italia, risultando uno dei giocatori migliori di tutta la Serie A per dribbling tentati e riusciti.