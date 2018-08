Nzonzi è il dodicesimo rinforzo della Roma in questo mercato estivo. Ora il ds Monchi si concentra sulle possibili uscite. Tra le quali ci può essere anche un nuovo arrivo: l'ex interista Zaniolo (richiesto in prestito da Chievo, Spal e Sassuolo) più del croato Coric. Sul francese Gonalons c'è un timido interessamento del Siviglia.



Intanto il direttore dell'Atletico Mineiro, Alexandre Gallo ha rivelato: "Abbiamo parlato 3-4 volte con la Roma di un possibile trasferimento di Iago Maidana, vediamo cosa succederà prima della fine del mercato". Maidana ha 22 anni ed è un difensore centrale brasiliano, con possibilità di passaporto europeo: può essere utile in prospettiva futura.