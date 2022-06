Il centrocampo, ma non solo. La Roma è determinata a rafforzare anche altri reparti. Come la difesa, ad esempio. Ed un nome che potrebbe fare al caso dei giallorossi è quello di Arthur Theate del Bologna. Il belga di 22 anni sarà riscatto dal club emiliano, pronto a versare nelle case dell’Oostende 6,5 milioni. La necessità della società di Joey Saputo di sistemare i conti, però, potrebbe indurre il neo d.s. Sartori e l’a.d. – ex Roma – Fenucci a far partire il centrale difensivo. Forse con destinazione Roma.