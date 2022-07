La Roma mette gli occhi su uno dei talenti più cristallini dell'ultimo Europeo under 19 vinto dall'Inghilterra. Si tratta di Oscar Gloukh, trequartista classe 2004 che ha già esordito con l'Under 21: con lui l'Israele è arrivato a un passo dal titolo, perso proprio in finale nonostante il suo gol nell'1-3 contro gli inglesi nel torneo giocato in Slovacchia.