In estate è stato vicinissimo alla Roma di José Mourinho, oggi è conteso da alcuni grandi club. Marcos Leonardo sta bruciando le tappe nel Santos, con cui ha messo a segno 21 reti in 45 partite stagionali ed è finito nel mirino del Real Madrid, che cerca un rinforzo in attacco per gennaio vista l'emergenza infortuni, come riporta la stampa brasiliana.