La Romma vorrebbe chiudere subito per Mancini. Il ragazzo non è convinto ma nelle prossime ore le cose potrebbero cambiare. I giallorossi, infatti, non vorrebbero sorprese sgradite. È presto per sbilanciarsi, ma chissà che le proposte non possano risultare addirittura più vantaggiose. Per tutti, anche per la stessa Atalanta. E qui si va in Premier e in Bundesliga, dove il Bayern non è rimasto a guardare. Già contattato l’agente di Mancini. Nessuna offerta concreta sul tavolo, ma un interesse dichiarato per l’estate.