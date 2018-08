Per la prima all’Olimpico arriva la bestia nera Atalanta. Bisogna andare indietro fino al 12 aprile del 2014 per trovare una vittoria della Roma in casa contro i bergamaschi che - come riporta il Tempo - danno spesso fastidio alle grandi del campionato e, guidati da un Papu Gomez che quando vede giallorosso colpisce quasi sempre, non si sono mai risparmiati nelle loro visite nella capitale. Di Francesco è consapevole della forza della squadra che si ritroverà davanti. La prima affrontata dal tecnico romanista lo scorso agosto, quando con estremo cinismo i giallorossi espugnarono Bergamo grazie alla rete di Kolarov. Il ritorno all’Olimpico non è stato altrettanto felice, Cornelius e De Roon avevano indirizzato la gara nel primo tempo e il centro di Dzeko nella ripresa non era bastato per cambiare il risultato.