Rick Karsdorp è in uscita, come confermato dal gm giallorosso Tiago Pinto nei scorsi giorni, e dovrebbe lasciare i giallorossi già a gennaio. Per sostituirlo a Trigoria si segue un profilo già accostato alla Roma nelle ultime settimane. Come riportato da Il Messaggero, infatti, Alvaro Odriozola rimane un obiettivo per la corsia di destra. Lo spagnolo non gioca al Real Madrid ed è in cerca di una sistemazione.