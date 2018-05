Si riscalda l'asta per Federico Chiesa. Tutte proposte ufficiose, con le società che si muovono sotto traccia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe provato a convincere Pantaleo Corvino con quaranta milioni di euro più il cartellino di Stephan El Shaarawy, proposta che la Fiorentina avrebbe rifiutato. In corsa anche Napoli, Inter e Juventus.