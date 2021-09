Pochi mesi. Da decidere se saranno 4 o 9 ma l'avventura di Nzonzi alla Roma è agli sgoccioli. Dopo il rifiuto all'Al-Rayyan in Qatar il francese si allena da fuori rosa a Trigoria, ma a gennaio potrebbe partire. Il papà-procuratore ha confidato ad alcune persone di aver ricevuto delle offerte dalla Mls americana dove Nzonzi potrebbe trasferirsi a titolo gratuito nel mercato di gennaio. A cinque mesi dalla scadenza del contratto. I diversi rifiuti nel recente mercato estivo hanno provocato grossi danni alla Roma che non ha potuto chiudere per un altro centrocampista.