Il Real Madrid, in questo mercato, non ha speso un solo, riaccogliendo solamente Martin Odegaard, rientrato dal prestito alla Real Sociedad. Eppure, come riporta El Chiringuito, alle Merengues sono stati offerti due giocatori di livello top: Edin Dzeko e Pierre-Emerick Aubameyang. Niente da fare, Florentino e Zidane sono andati avanti così.