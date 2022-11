La Roma continua a pensare a Houssem Aouar del Lione. Secondo Il Romanista, poichè il contratto del centrocampista scadrà a giugno, a gennaio i transalpini potrebbero accettare un prezzo più basso (3-4 milioni). La Roma ha dunque pensato di inserire nella trattativa Karsdorp. Tuttavia, il calciatore classe ’98 del Lione intende andare a scadenza e non muoversi a gennaio, per poi mettersi all’asta in estate. Non è da sottovalutare, inoltre, la concorrenza del Milan.