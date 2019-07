La Roma non ha rinunciato del tutto all'idea di acquistare dal Milan l'esterno offensivo Suso, ma per il momento ritiene eccessiva la valutazione di 30-35 milioni di euro data dal club rossonero. I contatti tra l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci, e le due società sono continui, ma l'intesa sulle cifre rimane molto distante, tanto che i giallorossi hanno iniziato a sondare la pista alternativa che conduce all'attaccante del Watford Gerard Deulofeu, mettendo sul piatto anche il cartellino del portiere Olsen.



Per provare a convincere il Milan ad abbassare il prezzo per Suso, il ds della Roma Petrachi ha offerto un pacchetto di giocatori, che va da Schick e Defrel, passando per Pastore, Gonalons e, ultimo in ordine di apparizione, Nzonzi. Il centrocampista francese voluto fortemente da Monchi la scorsa estate non rientra nei piani del nuovo tecnico Fonseca, mentre il Milan, dopo aver visto sfumare Veretout, continua a cercare un centrocampista centrale.

