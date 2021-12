l calciomercato di gennaio si avvicina e nuovi nomi sono accostati alla Roma per a rafforzare il centrocampo di Josè Mourinho. L'ultimo profilo è Marc Roca del Bayern Monaco. Calciatore spagnolo classe 1996 cresciuto nelle giovanili di Barcellona e dell'Espanyol non sta vivendo un periodo del tutto roseo nel suo club: tanta la concorrenza per l'appena 25enne e un infortunio alla caviglia che ha complicato il suo percorso in Bavaria.