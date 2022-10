"Male, per non dire molto molto male". Le parole di Mourinho sulle condizioni di Dybala non lasciano molto scampo. Oggi l'argentino, infortunatosi dopo il rigore calciato contro il Lecce, effettuerà gli esami strumentali ma si teme una lesione di secondo grado al quadricipite sinistro. Un muscolo grande, un problema enorme per la Roma. Se venisse confermata la lesione Dybala starebbe fuori un mese e salterebbe quindi tutte le partite (6 di campionato e 2 di coppa) che restano da qui alla sosta. Col rischio di non poter partecipare nemmeno al Mondiale in Qatar. In questo caso Paulo tornerebbe solo a gennaio insieme a Wijnaldum. Ma saranno gli esami a sciogliere ogni dubbio.