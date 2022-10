La Roma, dopo la vittoria contro l'Inter e una giornata di riposo, da oggi tornerà a lavorare in vista della gara di Europa League contro il Betis in programma giovedì all'Olimpico. Da verificare le condizioni di Lorenzo Pellegrini che a San Siro ha accusato un risentimento ai flessori. Oggi il capitano giallorosso si sottoporrà ad esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio. Probabilmente giovedì Mourinho lo farà riposare.