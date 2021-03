La Roma torna da Firenze con l’ennesimo infortunio. Questa volta a fermarsi è Jordan Veretout, uscito dolorante dal campo: il francese ha chiesto il cambio al 60′ per un problema all’adduttore destro ed è rientrato negli spogliatoi con l’aiuto dello staff sanitario, senza appoggiare la gamba a terra.



ESAMI - Tra oggi e domani gli esami strumentali ma si teme un stop che potrebbe tenere il centrocampista ai box fino alla prossima sosta. E quindi dopo Pasqua in caso si trattasse di lesione. Un mese cruciale per la Roma tra la rincorsa Champions e gli ottavi di Europa League. Se venissero confermati i primi timori, infatti, Veretout salterebbe ben 6 partite tra campionato e coppe.