Sarà depositata in mattinata la richiesta di riserva di appello per lo 0-3 a tavolino seguito all’errore nella compilazione delle liste nel match contro il Verona a causa del mancato inserimento nella lista over di Diawara. I tempi per discuterlo variano dai 10 ai 20 giorni (non avendo il carattere dell’urgenza). A Trigoria sono consapevoli delle difficoltà di ribaltare la sentenza. L’unico modo è che la Corte sportiva d’Appello interpreti il caso come assolutamente atipico e inedito e si convinca che esistono i presupposti per modificare la norma, sul modello della Cassazione.