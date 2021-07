Ultimo impegno prima della partenza per il Portogallo per la Roma di José Mourinho: allo stadio Benito Stirpe di Frosinone (ore 19) affronta il Debrecen, nel quarto test estivo prima dell’inizio della stagione. Nell’impianto potranno accedere 4000 spettatori. Potrebbe esordire in porta il nuovo acquisto Rui Patricio. La partita 19 sarà trasmessa su Sky e su Roma TV+.